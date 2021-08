Emergency, a Kabul stabilità ma ancora raffiche di spari

ROMA, 20 AGO - "La situazione nella città di Kabul è in continuo miglioramento in termini di feriti di guerra. Abbiamo ad oggi 20 posti liberi in ospedale e siamo riusciti ad ottenere in tutto 100 posti. Anche se la situazione è tornata stabile a Kabul, continuiamo a sentire raffiche di armi semiautomatiche durante il giorno e la notte, ma non ci sono state esplosioni. Ci sono state numerose manifestazioni in città, legate alla bandiera dei talebani che è stata eretta in tanti posti della città: alcuni manifestanti hanno cercato di toglierla e i talebani hanno esploso alcuni colpi in aria. Per questo alcuni proiettili hanno raggiunto a parabola delle persone provocando ferite non gravi. Alcune attività stanno riaprendo, come ristoranti, una palestra e un laboratorio privato che si trovano proprio di fronte al nostro ospedale". Così in un briefing con la stampa Alberto Zanin, coordinatore medico del Centro per feriti di guerra di Emergency, nella capitale dell'Afghanistan, il quale specifica che "il 95% dei ricoverati arrivati in ospedale in questi giorni erano civili". (ANSA).