Biden, talebani decidano se vogliono riconoscimento mondo

WASHINGTON, 19 AGO - I talebani devono decidere se vogliono essere riconosciuti dalla comunita' internazionale: lo ha detto Joe Biden in una intervista alla Abc, affermando tuttavia di non pensare che abbiano cambiato le loro convinzioni fondamentali. "Credo che stiano attraversando una sorta di crisi esistenziale: vogliono essere riconosciuti dalla comunità internazionale come governo legittimo? Non sono sicuro che lo vogliano", ha spiegato, sottolineando che gli 'studenti' afghani sembrano più fedeli alle loro idee. (ANSA).