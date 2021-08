Covid: Ny punirà agenti no vax senza mascherina in servizio

WASHINGTON, 18 AGO - Linea dura della polizia di New York che d'ora in avanti punirà gli agenti ancora non vaccinati che non indosseranno la mascherina in servizio, sia all'esterno che in luoghi chiusi. Lo riporta il New York Post citando delle nuove linee guida diramate nelle ultime ore a tutti i commissariati della Grande Mela. La mossa alla luce dell'allarme per il diffondersi della variante Delta e degli ultimi dati che indicano come solo il 43% del personale della polizia newyorchese, in uniforme e civile, sia vaccinato. (ANSA).