Siria:dopo un decennio di guerra crolla la popolazione cristiana

ROMA, 18 AGO - Circa i due terzi del totale della popolazione cristiana in Siria ha abbandonato il Paese nell'ultimo decennio, dall'inizio del sanguinoso conflitto nella primavera del 2011. È quanto denuncia la Assyrian Democratic Organization (Ado), fazione legata all'amministrazione autonoma curda nel nord-est della Siria (Rojava), secondo cui si è passati dall'8-10% di prima della guerra civile a un dato odierno attorno al 3%. La diminuzione della popolazione cristiana - di cui riferisce un articolo di AsiaNews - appare evidente sin dalle aree a maggioranza curda, come la regione di Jazira nel nord-est, dove il numero è crollato da 150 mila a soli 55 mila. Tuttavia, il calo riguarderebbe anche le aree sotto il controllo governativo dove le difficoltà economiche, la mancanza di risorse, l'impoverimento generale dovuto alle sanzioni e la pandemia di Covid-19 hanno alimentato l'esodo. Sul piano politico, invece, iniziano ad emergere iniziative fra le varie fazioni cristiane improntate all'unità e alla collaborazione, unica via per poter acquisire maggior peso economico, sociale e istituzionale. Al riguardo, giungono ulteriori conferme in merito alla decisione della Assyrian Democratic Organization (Ado) e del Syriac Union Party (Sup) di avviare colloqui e trattative fra le parti, nel tentativo di "rafforzare la loro influenza nel Paese". Henna Sewime, dirigente del Sup, ha dichiarato al sito di informazione curdo Rudaw che i colloqui sono incentrati attorno a tre punti fondamentali: l'unità dei cristiani, l'unità della Siria e il riconoscimento dei cristiani nella futura costituzione del Paese. (ANSA).