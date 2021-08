Afghanistan: Gb, riconoscimento Talebani se inclusivi

LONDRA, 17 AGO - Il riconoscimento della "legittimità" di un prossimo governo guidato dai Talebani in Afghanistan non è escluso a priori, ma sarà "soggetto al rispetto da parte loro degli standard internazionalmente concordati sui diritti umani e dell'inclusione". Lo ha detto il primo ministro britannico Boris Johnson in un colloquio con Imran Khan, capo del governo del Pakistan, ossia del Paese confinante - alleato dell'Occidente - che storicamente garantisce copertura agli studenti coranici. Secondo quanto riferisce Downing Street, BoJo ha peraltro ribadito che l'eventuale riconoscimento andrà concesso "su basi internazionali, non unilaterali". (ANSA).