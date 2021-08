Cercava l'Arca di Noè, muore a 86 anni sul monte Ararat

ISTANBUL, 17 AGO - Voleva tentare per l'ennesima volta la scalata del monte Ararat, all'estremità orientale della Turchia, convinto di trovarvi i resti della leggendaria Arca di Noè, in un punto individuato sotto i ghiacci a circa 4.300 metri di altezza. Ma l'ingegnere Angelo Pelago, 86 anni, è morto prima di poter tentare la sua ultima impresa, colpito da un infarto nel campo base da cui sarebbe dovuto partire, nella provincia di Dogubeyazit, a una trentina di chilometri dal confine con l'Iran. Inutile è stato il ricovero all'ospedale di Erzurum, dove sarebbe giunto in condizione critiche, come riferiscono media locali. Una sfida, quella di Pelago, portata avanti per decenni, con 22 ascese già effettuate. E stavolta, con l'ausilio di telecamere digitali, voleva raccogliere le prove della sua presunta scoperta. Di origini marchigiane ma residente in provincia di Novara, negli anni Ottanta l'uomo aveva anche partecipato al Maurizio Costanzo Show per raccontare i suoi progetti. (ANSA).