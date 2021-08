Pi Greco, primato mondiale Grigioni con 62'800 mld decimali

GINEVRA, 17 AGO - La Scuola universitaria professionale dei Grigioni, in Svizzera (FHGR), ha stabilito il nuovo record mondiale del numero di decimali della costante matematica del "Pi Greco". Con oltre 62'800 miliardi di decimali ha superato di 12'800 miliardi il primato precedente, riferisce l'agenzia di stampa svizzera Keystone-Ats. La FHGR, chiederà ora l'iscrizione nel Guinness dei primati e in una nota svela che le ultime dieci cifre del numero sono "7'817'924'264". Il numero completo sarà reso solo dopo l'iscrizione nel libro dei record. Al super-computer sono occorsi 108 giorni e 9 ore di attività per calcolare il nuovo Pi Greco ed è poi seguita una fase di verifica, precisa Keystone-Ats citando una nota della scuola. La Scuola ammette che conoscere un Pi Greco così' lungo non ha alcuna utilità pratica. L'interesse risiede nella maniera in cui si riesce a calcolare la sequenza di numeri, ciò che implica un buon hardware e una certa competenza per impostare il computer e farlo funzionare per settimane senza interferenze. Il Pi greco è il numero per il quale dobbiamo moltiplicare il diametro di un cerchio per ottenere la sua circonferenza e il numero di cifre dopo la virgola è infinito. Il procedimento per il suo calcolo da parte della scuola universitaria svizzera - aggiunge Keystone-Ats - è stato quasi due volte più veloce del record stabilito da Google nel suo cloud nel 2019 (31'400 miliardi di decimali) e circa 3,5 volte più rapido dell'ultimo record mondiale di Timothy Mullican nel 2020 (50'000 miliardi di decimali). (ANSA).