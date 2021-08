Afghanistan: Gb ha evacuato 3.300 afgani in ultime ore

LONDRA, 17 AGO - Sono 3300 i cittadini afgani evacuati nelle ultime ore dai militari britannici nell'ambito del ponte aereo in corso da Kabul dopo la travolgente avanzata dei Talebani nella capitale e nel Paese. Lo ha detto a Bbc Radio 4 il ministro degli Esteri, Dominic Raab, precisando che l'operazione va avanti e che prosegue anche il rimpatrio di cittadini britannici tuttora presenti in Afghanistan, con altre 150 persone rientrate solo domenica. Raab ha definito "angoscianti" le drammatiche scene del fuggi fuggi in aeroporto, ma ha aggiunto che stamane "la situazione appare più stabile" dopo l'arrivo di "altri militari britannici e americani". (ANSA).