Argentina,famiglie morti di Covid in marcia contro Fernandez

BUENOS AIRES, 17 AGO - I parenti delle vittime del Covid-19 hanno manifestato a Buenos Aires contro il presidente Alberto Fernandez, sorpreso un anno fa ad una festa in pieno lockdown. E centinaia di pietre con i nomi delle vittime della pandemia sono state posate simbolicamente davanti davanti alla Casa rosada, il palazzo presidenziale. La "marcia delle pietre" è stata organizzata dopo la recente diffusione di una foto del presidente Fernandez che celebrava con una decina di ospiti il ;;compleanno della moglie nel luglio 2020, mentre erano vietati tutti gli assembramenti e perfino le cerimonie funebri a causa della pandemia. La pandemia di Covid-19 ha causato più di 109.000 vittime in Argentina, secondo i dati ufficiali. Più di cinque milioni di argentini sono stati contagiati dal coronavirus, in un Paese di 43,5 milioni di abitanti. La recente pubblicazione della foto di Alberto Fernandez che festeggia il compleanno della first lady ha scatenato un'ondata di proteste. L'opposizione ha minacciato di avviare un processo di impeachment nel bel mezzo della campagna per le elezioni legislative di novembre. Il presidente venerdì scorso ha chiesto scusa. "E' stato un errore - ha detto - lo accetto e chiedo perdono" ma ha escluso una sua uscita di scena. (ANSA).