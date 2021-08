Incendi: Spagna, il rogo più grave ha bruciato 12.000 ettari

MADRID, 16 AGO - L'incendio forestale più grave tra quelli registrati in Spagna negli ultimi giorni ha bruciato "non meno di 12.000 ettari" di terreno in provincia di Avila, nel centro del Paese iberico: lo ha reso noto oggi in dichiarazioni ai media iberici Juan Carlos Suárez-Quiñones, assessore all'Ambiente della Castiglia e León, la regione in cui si è sviluppato il rogo. L'incendio, il cui perimetro è di circa 80 chilometri, è scoppiato sabato mattina — momento in cui si registravano temperature altissime a causa di un'ondata di calore che ha investito la Spagna negli ultimi giorni — vicino alle località di Navalacruz e Cepeda de la Mora. Dalle prime indicazioni, pare che l'elemento scatenante delle fiamme sia stato il rogo di un'automobile. Le autorità sperano di riuscire a completare "la stabilizzazione generale del perimetro" dell'incendio "nelle prossime ore, secondo Suárez-Quiñones. Le operazioni dei team antincendio schierati sul posto, tuttavia, procedono "non senza difficoltà", ha affermato su Twitter José Hernández, delegato territoriale della Castiglia e León nella provincia di Avila. (ANSA).