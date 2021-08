Afghanistan: media, presidente Ghani ha lasciato il Paese

ROMA, 15 AGO - Il presidente afghano Ashraf Ghani avrebbe lasciato il Paese. Lo riportano alcune fonti, secondo quanto riferisce l'agenzia locale Tolonews. Due fonti hanno affermato che il presidente Ashraf Ghani ha lasciato l'Afghanistan oggi dopo che i talebani sono entrati a Kabul. Con lui, riferisce Tolonews, anche i suoi stretti collaboratori, tra cui il vicepresidente Amrullah Saleh. Ghani si sarebbe trasferito in Tagikistan, secondo media locali. L'ufficio di Ghani ha chiarito di non poter dire nulla per motivi di sicurezza. All'inizio della giornata, il ministro della Difesa, Bismillah Mohammadi, ha affermato che Ghani ha affidato l'autorità di risolvere la crisi nel Paese ai leader politici. E che domani una delegazione si recherà a Doha per colloqui sulla situazione del Paese. La delegazione comprende leader politici chiave, tra cui Younus Qanooni, Ahmad Wali Massoud, Mohammad Mohaqiq. (ANSA).