Tunisia: presidente Saied riceve delegazione Usa

TUNISI, 14 AGO - Il presidente tunisino, Kaïs Saïed, ha ricevuto al Palazzo di Cartagine una delegazione americana guidata dal Vice Consigliere per la Sicurezza Nazionale, Jonathan Finer e dal direttore dell'ufficio del Nord Africa Josh Harris, che gli hanno consegnato una lettera del presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Lo ha reso noto la presidenza tunisina in un comunicato nel quale si precisa che l'incontro è stato l'occasione per Saied "di ricordare che le misure eccezionali - decise lo scorso 25 luglio - rientrano nel quadro dell'applicazione della Costituzione e soddisfano le aspettative della popolazione a causa della crisi politica, economica e sociale. , nonché dell'endemica corruzione". Il presidente tunisino "ha anche messo in guardia contro i tentativi di alcuni di distorcere la realtà e diffondere voci e notizie false sulla situazione in Tunisia", sottolineando che "non c'è motivo di preoccuparsi per quanto riguarda la difesa dei valori della libertà, della giustizia e della democrazia che la Tunisia condivide con la comunità americana". Saied ha rimarcato come abbia "adottato la volontà del popolo, i suoi problemi e non accetterà l'ingiustizia o la violazione dei diritti, sottolineando che la Tunisia rimarrà un paese moderato, aperto e aggrappato alle sue partnership strategiche con i suoi amici storici". Da parte sua, Finer ha segnalato che "il presidente degli Stati Uniti sta seguendo l'evolversi della situazione in Tunisia e mostra tutto il rispetto per il popolo tunisino e per il presidente della Repubblica, rimanendo attento alle decisioni che prenderà Saied". "Gli Stati Uniti si attengono alla loro amicizia strategica con la Tunisia e sostengono il suo percorso democratico impazienti di vedere i prossimi passi che il presidente tunisino compirà a livello politico e di governo", si legge ancora nel comunicato. Il 25 luglio scorso il presidente tunisino Saied ha deciso secondo l'art. 80 della Costituzione di licenziare il premier e di congelare i lavori del parlamento per 30 giorni, revocando l'immunità ai deputati. (ANSA).