Afghanistan: Mosca, Iran e India siano tra i mediatori

MOSCA, 13 AGO - La Russia è favorevole a rafforzare il ruolo dei mediatori internazionali nell'affrontare la situazione in Afghanistan e a includere l'Iran in questi sforzi. Lo ha detto il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. "I mediatori internazionali possono giocare un ruolo più significativo qui che in altri conflitti. Questo è l'obiettivo dei nostri sforzi all'interno della troika (Russia, Stati Uniti e Cina, ndr) e della troika allargata che coinvolge il Pakistan. Saremmo anche interessati a che gli iraniani si uniscano e che altri paesi, compresa l'India, lo facciano in fasi successive", ha detto Lavrov, citato da Interfax. (ANSA).