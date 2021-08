Covid: contagi Gb tornano oltre 30.000, ma calano i morti

LONDRA, 12 AGO - Tornano oltre quota 30.000 i contagi da coronavirus alimentati dalla variante Delta nel Regno Unito, raggiungendo nelle ultime 24 ore i 33.074 su una base di tamponi quotidiani peraltro in ascesa a quasi 900.000; ma continuano a calare i morti, indicati oggi a 94 contro 104 di ieri. Lo certificano i dati ufficiali di giornata, confermando inoltre un assestamento del totale dei ricoveri ospedalieri per Covid sotto la soglia complessiva dei 6.000 pazienti. Uno scenario favorito dal contenimento dei casi più gravi attribuito alla campagna di vaccinazioni, giunta nel Regno oltre 87,2 milioni di dosi somministrate, con la popolazione adulta over 18 coperta ormai per il 75,7% dall'intero ciclo vaccinale e quasi il 90% con almeno da una dose. (ANSA).