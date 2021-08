Ritrovato cadavere escursionista Gb scomparsa sui Pirenei

ROMA, 12 AGO - Il fidanzato dell'escursionista britannica sparita sui Pirenei ha ritrovato il suo cadavere e i suoi effetti personali dopo averla cercata a piedi, da solo, per mesi. Lo riporta la Bbc. Di Esther Dingley si erano perse le tracce a novembre dell'anno scorso mentre stava effettuando da sola la salita del Pic De Sauvegarde. L'ultimo contatto con il suo fidanzato avvenne attorno alle 16 del 22. Da quel momento la 37enne di Durham era sparita nel nulla. La polizia francese e spagnola hanno avviato indagini a tutto campo fino a quando a luglio è stato trovato un frammento di ossa che l'esame del Dna ha confermato appartenere a Esther. Ed è proprio vicino al luogo in cui è stato trovato questo resto che il fidanzato, Daniel Colegate, ha ritrovato il suo cadavere. Lbt Global, l'organizzazione che sostiene la famiglia, ritiene che l'ipotesi più probabile sia quella di un incidente. Colegate, che il giorno dell'incidente si trovava in una fattoria francese a circa 150 chilometri di distanza, ha dato l'allarme diversi giorni dopo quando lei non si è presentata ad un appuntamento telefonico che avevano preso. Da mesi la coppia stava girando l'Europa in camper. (ANSA).