Germania, se i talebani creano un califfato stop agli aiuti

BERLINO, 12 AGO - Berlino mette in guardia i talebani: se istituiranno un califfato in Afghanistan, il Paese "non avrà più un centesimo" dai fondi per l'aiuto allo Sviluppo investiti dalla Germania, che attualmente versa 430 milioni all'anno alle casse di Kabul. Lo ha detto il ministro degli Esteri Heiko Maas al Morgenmagazin della Zdf, aggiungendo: "Questo lo sanno anche i talebani". Il ritiro delle truppe tedesche è dipeso dalla decisione americana, ha continuato il ministro, affermando che, senza un impegno militare degli Usa e al di fuori della missione Nato, un impegno sul posto non avrebbe alcun senso. (ANSA).