Afghanistan: talebani prendono Ghazni, 150 km da Kabul

ROMA, 12 AGO - I talebani hanno conquistato Ghazni a soli 150 chilometri da Kabul. Si tratta del decimo capoluogo di provincia caduto nelle loro mani in una settimana. "Hanno preso il controllo di aree chiave della città: l'ufficio del governatore, il quartier generale della polizia e la prigione", ha detto Nasir Ahmad Faqiri, capo del consiglio provinciale di Ghazni, aggiungendo che in alcuni parti della città sono ancora in corso combattimenti. (ANSA).