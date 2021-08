Covid: ok ai test sulle persone di un vaccino spagnolo

MADRID, 11 AGO - L'Agenzia del farmaco spagnola (Aemps) ha autorizzato l'inizio di test sugli esseri umani di un vaccino anti-Covid sviluppato nel Paese iberico. La casa farmaceutica produttrice è la compagnia Hipra. Si tratta del primo vaccino sperimentale prodotto in Spagna che passa in questa nuova fase di studio, secondo una nota dell'Aemps. La fase di test su esseri umani prevede la partecipazione di "varie decine di volontari" di età comprese tra i 18 e i 39 anni, a cui saranno somministrate due dosi in un intervallo di tempo di 21 giorni. Il vaccino, spiega ancora l'Aemps, si basa su un meccanismo di generazione della risposta immunitaria simile a quello utilizzato per i vaccini Novavax e Sanofi/Gsk. "Oggi facciamo un grande passo in avanti nella lotta contro la pandemia", ha esultato per la notizia su Twitter il premier spagnolo Pedro Sánchez. Una decina di giorni fa, l'Aemps negò l'autorizzazione alle prove su umani del vaccino sperimentale sviluppato dal Consiglio Superiore delle Ricerche Scientifiche spagnolo, da cui sono attesi più dati sui test precedenti per poter dare l'ok. (ANSA).