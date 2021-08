Vw bandisce carne, ira di Schroeder 'salvate il currywurst'

BERLINO, 11 AGO - Via la carne dai menù della Volkswagen dopo le vacanze, e l'ex cancelliere Gerhard Schroeder si arrabbia: sbagliato rinunciare al currywurst, piatto tedesco a base di carne, spesso servito in strada o nelle mense appunto aziendali. "Se ci fossi stato ancora io nel consiglio di Sorveglianza della Vw, questo non sarebbe successo", ha scritto in un suo commento su Linkedin, lanciando anche l'hashtag (#rettetdiecurrywurst). "L'alimentazione vegetariana è una buona cosa. Io stesso in certe fasi faccio così. Ma eliminare in modo generale il currywurst? No!", ha scritto. Secondo l'ex leader socialdemocratico, "il currywurst è una barretta energetica per le dipendenti e i dipendenti nella produzione, e così deve continuare a essere". Vw ha eliminato la carne dalle 150 ricette nelle sue mense, seguendo le aspettative di molti dipendenti che chiedevano menù alternativi vegetariani e vegani, secondo una nota del colosso dell'auto. (ANSA).