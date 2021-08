Covid: Spagna, partono piani per 'ripescare' non vaccinati

MADRID, 11 AGO - La Spagna è uno dei Paesi con percentuali di popolazione vaccinata contro il covid più alte al mondo (60,6% con ciclo completo), ma anche in terra iberica si inizia a notare un rallentamento nel ritmo delle iniezioni, complice anche il periodo estivo. Oggi alcuni media locali raccontano di come diverse regioni del Paese abbiano messo in moto iniziative per 'ripescare' persone non ancora vaccinate nelle fasce d'età dai 40 in su e per stimolare i giovani a farsi iniettare il vaccino quanto prima. Alle Baleari e in Catalogne e Andalusia, per esempio, le autorità sanitarie regionali hanno offerto le possibilità di presentarsi nei punti di vaccinazione senza prenotazione in certi orari. Nel caso dell'Andalusia, l'offerta è valida per gli over 40. Nella Comunità Valenciana, invece, persone già chiamate per vaccinarsi e che non si sono presentate stanno ricevendo sms in cui vengono invitati a non lasciarsi scappare una seconda opportunità. Intanto, quasi tutte le regioni hanno già iniziato la campagna per vaccinare i minorenni dai 12 anni in su: nella fascia 12-19 anni il 27,4% (più di un milione di persone) ha già ricevuto una prima dose. Il governo centrale punta a raggiungere il 70% di popolazione con ciclo completo entro fine agosto. (ANSA).