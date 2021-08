Caldo: ondata anche in Spagna, Sánchez chiede prudenza

MADRID, 11 AGO - "In molte zone della Spagna da oggi si raggiungeranno temperature superiori ai 40°C e c'è un alto rischio di incendi. Siamo prudenti": è l'appello espresso oggi su Twitter dal premier Pedro Sánchez, in vista di giornate in cui si attende la prima vera ondata di calore della stagione. La Protezione Civile spagnola ha avvisato che c'è il rischio "estremo" di incendi in nove province: Huesca, Saragozza, Lleida, Toledo, Cordova, Granada, Jaén, Cáceres e Badajoz. (ANSA).