Mosca, Sputnik V efficace all'83% contro la variante Delta

MOSCA, 11 AGO - Il vaccino Sputnik V dimostra l'83% di efficacia contro la variante delta del Covid-19 e dà più del 95% di protezione dai casi gravi di questa malattia. Lo sostiene il ministro della Salute russo Mikhail Murashko. "Il vaccino Sputnik V dimostra la più alta efficienza nella prevenzione e nel contenimento della variante delta. Gli ultimi risultati mostrano un livello di efficacia di circa l'83%: sono dati russi gentilmente forniti dai nostri colleghi medici", ha detto Murashko nel giorno dell'anniversario della registrazione dello Sputnik in Russia. "Il vaccino previene i casi gravi di infezione da nuovo coronavirus praticamente più del 95%", ha aggiunto. Secondo una nota diffusa dal Russian Direct Investment Fund (RDIF) "i dati sul campo ottenuti durante le vaccinazioni di massa in Argentina, Bahrain, Ungheria, Messico, Russia, Serbia, Filippine ed Emirati Arabi dimostrano la mancanza di eventi avversi gravi (come CVT o miocardite)" e nei "diversi Paesi in cui vengono utilizzati più vaccini, il vaccino russo ha dimostrato uno dei migliori parametri di sicurezza ed efficacia". (ANSA).