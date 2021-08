Covid: Giappone, 4.200 casi nelle ultime 24 ore a Tokyo

TOKYO, 11 AGO - Tornano a salire i casi di coronavirus a Tokyo, a tre giorni dal termine delle Olimpiadi, con 4.200 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. A preoccupare maggiormente, tuttavia, sono i numeri dei pazienti in terapia intensiva che hanno raggiunto livelli mai così alti dall'inizio della pandemia: attualmente sono a quota 197, ventuno in più rispetto a martedì. Inoltre, le autorità sanitarie hanno reso noto a inizio settimana che un totale di 84 persone che avevano contratto il virus, ma che non erano andate in ospedale, sono decedute nelle loro abitazioni nei primi sei mesi dell'anno. Di recente il governo giapponese ha cambiato le direttive sul trattamento dei pazienti Covid, optando solo per il ricovero dei malati che presentano gravi sintomi, nel tentativo di prevenire ulteriori criticità nelle strutture ospedaliere. (ANSA).