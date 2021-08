Covid: Macron presiede nuovo consiglio di difesa sanitario

PARIGI, 11 AGO - Impennata dei casi alle Antille, vigilanza nel sud della Francia, attuazione del pass sanitario, evoluzione della campagna di vaccinazione: il presidente francese Emmanuel Macron presiede oggi un nuovo consiglio di Difesa sanitario per fare il punto sulla situazione legata al coronavirus. La priorità della riunione è la situazione sanitaria "estremamente grave" in Martinica e in Guadalupa, secondo le parole usate dal portavoce del governo, Gabriel Attal. Il tasso di incidenza nelle Antille francesi è "colossale", ha aggiunto, con oltre 1.700 casi per 100.000 abitanti in Guadalupa e 1.200 casi in Martinica. In Martinica è entrato in vigore un nuovo rigido confinamento e i turisti sono invitati a lasciare l'isola. Situazione preoccupante anche nella vicina Guadalupa, dove il numero di contagi sta esplodendo e si pensa a un nuovo lockdown. Nelle due isole, solo il 20% della popolazione si è completamente vaccinato contro il coronavirus, contro oltre il 55% della Francia continentale. Macron presiederà la riunione in videoconferenza dal Fort de Bregancon, la residenza estiva dei presidenti francesi affacciata sul Mediterraneo, nel sud del Paese. (ANSA).