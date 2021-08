Spagna: da oggi visite notturne alla cattedrale di Santiago

MADRID, 10 AGO - Prende il via oggi un programma di visite guidate notturne della cattedrale di Santiago di Compostela, uno dei luoghi simbolo di questa città del nord-ovest della Spagna. Lo si apprende da una nota dei responsabili della cattedrale. Le visite saranno possibili in due turni, uno alle 22.30 e alle 23 (il venerdì solo alle 23), per un numero massimo di 25 turisti per volta. La durata sarà di 90 minuti circa e il costo di 25 euro a persona. Sono prenotabili sul sito ufficiale della cattedrale (https://entradas.catedraldesantiago.es/). Uno degli obiettivi del programma è "valorizzare" parte dei più recenti lavori di restauro compiuti recentemente nella basilica, compreso un nuovo impianto d'illuminazione. (ANSA).