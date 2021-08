Clima: fumo incendi in Siberia raggiunge Polo Nord, prima volta

MOSCA, 09 AGO - Il fumo provocato dagli incendi che stanno devastando la Yakutia, la più vasta regione siberiana nota per le rigide temperature invernali, ha raggiunto il Polo Nord per la prima volta nella storia. Lo riporta il Moscow Times citando il sistema di monitoraggio terrestre della Nasa (Modis). "Questa settimana il fumo degli incendi ha viaggiato per più di 3.000 km (1.864 miglia) dalla Yakutia per raggiungere il Polo Nord, un'impresa che sembra essere la prima nella storia registrata", sostiene il Modis. Il fumo denso ha coperto vaste zone della Siberia prima di raggiungere il Polo Nord, scatenando evacuazioni, preoccupazioni per il deterioramento della qualità dell'aria. (ANSA).