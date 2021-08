Russia: morto a 91 anni Kovalev, veterano dei diritti umani

MOSCA, 09 AGO - Uno dei più famosi difensori dei diritti umani della Russia nonché ex dissidente sovietico, Sergei Kovalev, è morto a 91 anni. Lo ha fatto sapere la sua famiglia su Facebook. Kovalev era biologo, poi diventato uno dei membri principali del movimento pro-democrazia dell'Urss ed è stato detenuto nei campi di lavoro sovietici per il suo attivismo. Dopo il crollo dell'Unione Sovietica, divenne un feroce critico della guerra di Mosca in Cecenia e mise in guardia contro il regresso democratico quando il presidente Vladimir Putin andò al potere nel 2000. Nel 2009 fu insignito del premio Sakharov dal parlamento europeo. Suo figlio Ivan Kovalev ha detto che suo padre è morto "nel sonno" nelle prime ore di oggi. Il gruppo russo per i diritti Memorial, che Kovalev una volta presiedeva, ha detto che era "fedele all'idea dei diritti umani sempre e in ogni momento: in guerra e in pace, in politica e nella vita di ogni giorno". (ANSA).