Fauci, ci sarà boom di obblighi a vaccinarsi per lavoratori

ROMA, 08 AGO - Non appena gli Usa daranno approvazione 'piena' a uno o più dei vaccini anti-covid19 - sinora autorizzati solo secondo procedure di emergenza dalla Food and drug administration - si assisterà ad una "inondazione "di mandati obbligatori per i lavoratori di tantissimi settori ad immunizzarsi contro il virus. E' quanto prevede Anthony Fauci. Secondo il massimo esperto americano di covid, "college, scuole, aziende private, gruppi imprenditoriali, ospedali e cosi via, si sentiranno più protetti anche a livello locale nel richiedere la obbligatorietà delle vaccinazioni per i loro dipendenti". Il direttore dell' Istituto delle malattie infettive Usa ha anche sottolineato che "si vive in una sorta di mondo distopico con il pubblico sommerso da bugie e disinformazione" sul covid ed i vaccini. (ANSA).