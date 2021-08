United Airlines, vaccino obbligatorio per i dipendenti Usa

NEW YORK, 06 AGO - United Airlines richiederà ai suoi 67.000 dipendenti statunitensi di farsi vaccinare contro il Covid entro il 25 ottobre, altrimenti rischiano il licenziamento. La disposizione si applica alle persone che interagiscono regolarmente con i clienti, ma saranno fatte eccezioni per determinati problemi di salute o motivi religiosi. Si tratta della prima grande compagnia aerea ad introdurre l'obbligo vaccinale, regola che probabilmente aumenterà la pressione sulle rivali. Sinora le compagnie aeree americane, inclusa United, avevano lasciato libertà di scelta ai dipendenti, offrendo però incentivi come compensi extra o permessi per essere vaccinati. Delta, tuttavia, a maggio ha iniziato a richiedere al personale appena assunto di mostrare la prova della vaccinazione, e United ha seguito l'esempio a giugno. (ANSA).