Forte appello di Macron ai francesi, 'fatevi vaccinare'

PARIGI, 06 AGO - "Fatevi vaccinare!":il presidente francese, Emmanuel Macron, in un nuovo video diffuso sui social network, ha lanciato un accorato appello ai connazionali affinché si facciano vaccinare contro il coronavirus. Nel dodicesimo videomessaggio social filmato al Fort de Bregancon, la residenza estiva dei presidenti francesi affacciata sul Mediterraneo, nel sud della Francia, Macron si appella ai connazionali affinché si facciano vaccinare, invocando i valori civici di cittadinanza, di responsabilità, di protezione altrui e dei propri cari. "Prima voglio dire un grande grazie ai nostri ristoratori, ai nostri baristi, ai nostri direttori di cinema, di teatri, di festival, conosco gli sforzi che vengono loro richiesti e li ringrazio infinitamente". "Grazie ad ognuno di voi di accettare queste regole collettive", aggiunge il presidente, riferendosi al pass sanitario, l'equivalente di ciò che in Italia viene chiamato 'green pass', la cui estensione a bar e ristoranti entrerà in vigore lunedì. Quindi un secondo messaggio, "molto semplice: fatevi vaccinare, fatevi vaccinare, fatevi vaccinare. La libertà non conta niente se contaminiamo nostro fratello, il nostro vicino, il nostro amico, i nostri parenti o chiunque incontreremo. Questo non è piu' essere liberi, significa diventare irresponsabili". L'audience è stata formidabile, con oltre 49 milioni di visualizzazioni. (ANSA).