Incendi: ancora fiamme alle porte di Atene, 16 ricoveri

ATENE, 06 AGO - In Grecia 16 persone, leggermente ustionate e con problemi respiratori, sono state ricoverate fra ieri e oggi in seguito ai violenti incendi che imperversano in varie aree del Paese da giorni e che sono giunti fino alle porte di Atene. "Una decina di persone sono state ricoverate con problemi respiratori presso l'ambulatorio di Istiea sull'isola di Eubea, tra cui due vigili del fuoco", ha fatto sapere il ministro greco della Salute, Vassilis Kikilias. Un altro vigile del fuoco e cinque residenti sono stati inoltre ricoverati ieri sera in seguito a leggere ustioni riportate negli incendi che hanno colpito alcuni villaggi nel nel nord di Atene. "Il nostro Paese sta affrontando una situazione estremamente critica", ha detto ieri sera il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis. E' ormai da una settimana che il fuoco brucia la Grecia, a causa anche delle temperature estreme registrate in questi giorni. Oltre alle zone boschive e ai villaggi sull'isola di Eubea circa 200Km a est di Atene, è soprattutto il villaggio di Afidnes che la scorsa notte è stato colpito dagli incendi più violenti, nei pressi del monte Parnitha a soli 30Km da Atene, ha riscontrato la Afp sul posto. (ANSA).