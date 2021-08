ADDIS ABEBA, 05 AGO - I ribelli del Tigrè hanno conquistato Lalibela, sito Unesco nel nord dell'Etiopia. "Sono arrivati nel pomeriggio, non c'è stato alcun combattimento, le forze di sicurezza non sono nell'area", affermano i residenti della città, celebre per le sue chiese scavate nella roccia. (ANSA).