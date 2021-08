Raisi,sosterremo ogni azione diplomatica per stop sanzioni

TEHERAN, 05 AGO - "Le sanzioni degli Stati Uniti dovrebbero essere immediatamente eliminate ed ogni iniziativa diplomatica che aiuti su questa strada sarà sostenuta dall'Iran". Lo ha detto il neopresidente Ebrahim Raisi nel suo discorso dopo il giuramento. Raisi ha sottolineato che "il programma nucleare iraniano è pacifico, basato su una fatwa del leader Ali Khamenei secondo cui le armi nucleari sono proibite e non hanno spazio nella nostra strategia difensiva". Allo stesso tempo, "la politica di pressione Usa non ci impedirà di far valere i nostri diritti". (ANSA).