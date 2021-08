Covid: Tokyo aggiorna record contagi,oltre 5.000 in 24 ore

TOKYO, 05 AGO - Numeri mai così allarmanti dei contagi da Covid a Tokyo, che per la prima volta sfondano la barriera dei 5.000 casi giornalieri, concretizzando i timori delle autorità mediche di un'eccessiva sollecitazione del sistema sanitario del Paese nel corso dello svolgimento dei Giochi olimpici. Nelle ultime 24 ore i casi raggiungono quota 5.042, superando ampiamente il precedente record di ieri di 4.166. In aumento anche il numero dei pazienti in terapia intensiva, a 135, il livello più alto da inizio febbraio. (ANSA).