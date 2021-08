'Presto conclusioni inchiesta su impeachment di Cuomo'

WASHINGTON, 04 AGO - L'ora del probabile impeachment per Andrew Cuomo si avvicina. Lo speaker dell'assemblea dello Stato di New York, il democratico Carl Heastie, ha infatti annunciato come l'inchiesta sulla possibile messa in stato di accusa di Cuomo, già avviata da tempo, "sarà completata il più velocemente possibile". Heastie ha affermato come oramai il governatore, travolto dalle accuse di abusi sessuali, abbia perso la fiducia dei membri dell'assemblea statale. (ANSA).