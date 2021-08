Covid: a Tokyo nuovo record da inizio pandemia, 4.166 casi

TOKYO, 04 AGO - Nuovo record di contagi a Tokyo dove nelle ultime 24 ore sono stati segnalati 4.166 casi di coronavirus, il massimo dall'inizio della pandemia che superano il precedente primato dello scorso sabato di 4.058 infezioni. Rispetto alla settimana scorsa l'aumento in media è stato del 78%, riferisce il governo metropolitano. I pazienti in terapia intensiva si assestano a 115. Nella capitale e nelle tre prefetture circostanti, dove sono in corso di svolgimento i Giochi olimpici, è in vigore lo stato di emergenza dallo scorso 12 luglio e fino al 31 agosto. (ANSA).