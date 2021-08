Congo: almeno 16 civili morti in attacco dei ribelli

KOMANDA, 03 AGO - Almeno 16 civili sono stati uccisi a Ituri, provincia orientale della Repubblica Democratica del Congo (Rdc), in un nuovo attacco attribuito al gruppo armato ugandese Forze democratiche alleate (Adf), secondo quanto riferito da fonti militari e locali. Le vittime, tra cui almeno due donne, sono state prese in ostaggio poche settimane fa e sono state giustiziate con armi da taglio sulla National Road 4 vicino alla città di Idohu. "Rafforzeremo la nostra presenza nella regione", ha detto il governatore militare dell'Ituri, tenente generale Johnny Luboya Nkashama. "Gli elicotteri sono già lì e arriveranno altri soldati, con camion e munizioni, per garantire la sicurezza in questa zona e organizzare convogli su questa strada", dove i veicoli a volte sono presi di mira dalle Adf, ha aggiunto. (ANSA).