Covid, Wuhan testa i suoi 11 milioni di residenti

PECHINO, 03 AGO - Wuhan ha annunciato il test di tutti i suoi residenti, come risposta immediata contro il Covid-19, all'indomani della conferma di sette contagi, i primi dopo oltre un anno. Le autorità del capoluogo dell'Hubei, dove per primo fu rilevato il nuovo coronavirus a fine 2019, avevano già effettuato un'operazione simile lo scorso anno, dopo la caduta del lockdown e il ritorno alla normalità deciso ad aprile. La città di 11 milioni di abitanti sta "lanciando rapidamente test completi dell'acido nucleico su tutti i residenti", ha spiegato oggi un funzionario di Wuhan, Li Tao, in una conferenza stampa. (ANSA).