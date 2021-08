Covid: Oms, superati i 60 milioni di contagi in Europa

ROMA, 02 AGO - I contagi da Covid-19 hanno superato i 60 milioni nella regione europea, secondo quanto riferisce l'ufficio dell'Organizzazione mondiale delal Sanità (Oms) per il continente. "La fine della pandemia non è ancora all'orizzonte - afferma Dorit Nitzan, direttore regionale delle emergenze dell'Oms per l'Europa, in una nota - e purtroppo finora nella regione europea ci sono stati più di 1,2 milioni di morti per Covid-19. È importante - ha aggiunto - che i Paesi continuino i loro sforzi congiunti per proteggere le persone più vulnerabili e quelle a rischio". (ANSA).