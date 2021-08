Vaccini: Italia dona 1,5 milioni di dosi alla Tunisia

TUNISI, 01 AGO - L'Italia in prima fila tra i Paesi corsi a sostegno della Tunisia nella sua lotta al covid. Un milione e mezzo di dosi di vaccino sono giunte infatti oggi dall'Italia a Tunisi, in forma di dono alla Tunisia, paese particolarmente colpito dalla pandemia. Lo rende noto la presidenza tunisina sulla sua pagina facebook, pubblicando anche le foto delle operazioni di consegna del materiale, alla quale hanno presenziato, tra gli altri, il capo dello Stato, Kais Saied, e l'ambasciatore d'Italia in Tunisia, Lorenzo Fanara. Saied "ha sottolineato l'importanza di questo nobile sostegno della Repubblica italiana, che dà nuovo impulso alle relazioni di amicizia e collaborazione esistenti tra i due Paesi, e consolida i valori di solidarietà e unione tra i due popoli". "In questa fase di perdurante emergenza pandemica che colpisce la Tunisia con particolare durezza, l'Italia è determinata a continuare a fornire un sostegno concreto e immediato al popolo tunisino nel contrasto al covid-19", aveva scritto in una dichiarazione la Farnesina preannunciando l'invio dei vaccini. La consegna odierna giunge "dopo l'invio di cinque container di materiale sanitario e le donazioni per l'acquisto di generatori di ossigeno per gli ospedali tunisini, a seguito di una specifica richiesta del Governo tunisino e in esito ad un accordo tra i rispettivi Ministeri della Salute", scrive la Farnesina. (ANSA).