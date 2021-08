Fauci, nessun lockdown per Usa ma situazione peggiorerà

NEW YORK, 01 AGO - Gli Stati Uniti non sperimenteranno ulteriori lockdown nonostante la variante Delta. Lo afferma Anthony Fauci, il super esperto americano di malattie infettive in un'intervista alla Abc, mettendo comunque in guardia sul fatto che la situazione potrebbe peggiorare. "Se si guarda all'accelerazione del numero dei casi, si nota come la media degli ultimi sette giorni è aumentata in modo sostanziale - mette in evidenza Fauci -. Sappiamo quello che dobbiamo fare, lo abbiamo ripetuto più volte ed è la verità: ci sono in questo paese 100 milioni di persone che hanno i requisiti per vaccinarsi ma non si vaccinano. Quello a cui stiamo assistendo è una focolaio fra i non vaccinati". (ANSA).