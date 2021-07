Spagna: coprifuoco a Marbella, la polizia sgombera un porto

MADRID, 31 LUG - La polizia è intervenuta nella notte per sgomberare una delle zone portuarie di Marbella, città turistica del sud della Spagna, dove erano presenti persone al di fuori dell'orario consentito per la libera circolazione dopo la reintroduzione del coprifuoco tra le 2 di notte e le 7 del mattino. Lo riportano i media iberici, che spiegano che non ci sono stati incidenti rilevanti. Le autorità locali hanno affermato che sono stati realizzati diversi interventi per far rientrare le persone ancora in giro, ma nel complesso la prima notte in cui era vigente la misura anti-covid è trascorsa con tranquillità. Il coprifuoco è stato reintrodotto per l'alto tasso di contagi in questa zona della Spagna, con l'ok della giustizia. (ANSA).