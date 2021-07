Covid: Australia, Brisbane in lockdown per tre giorni

ROMA, 31 LUG - Le autorità di Brisbane hanno imposto un rigido lockdown di tre giorni nella capitale del Queensland dopo la scoperta di sei nuovi casi di coronavirus, di cui uno contratto all'estero ed emerso durante la quarantena in uno degli appositi hotel della città. "Le misure sono dure ma sono necessarie per tenere il Queensland al sicuro", ha twittato la premier dello Stato, Annastacia Palaszczuk. Prosegue intanto il tracciamento dei casi per evitare eventuali altri focolai. (ANSA).