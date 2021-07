India: Modi raggiunge 70 milioni di follower su Twitter

NEW DELHI, 30 LUG - Il premier indiano Narendra Modi, uno dei politici più attivi al mondo sui social, ha raggiunto la pietra miliare di 70 milioni di follower su Twitter: numerosi esponenti del suo partito hanno lanciato l'hashtag #CongratsModiJiFor70M (congratulazioni Modi per i 70 milioni), affermando che in questo momento il loro leader è il politico più seguito al mondo. Numerosi utenti hanno però contestato il dato rilanciando uno studio dello stesso Twitter pubblicato nel 2018, secondo cui il 60% dei follower di Modi erano account falsi. L'entusiasmo per la performance del premier indiano su Twitter ha sorpreso alcuni osservatori politici per la recente tensione tra il governo indiano e il social statunitense, accusato di non rispettare le nuove regole in materia di responsabilità e privacy: nelle scorse settimane, migliaia di politici dello stesso Bjp avevano infatti dichiarato di abbandonare Twitter a favore di Koo, un nuovo social, sviluppato su indicazione del governo indiano. Tra i personaggi più in vista a livello mondiale, l'ex presidente Usa Barack Obama ha 129,8 milioni di follower, il presidente americano Joe Biden ne ha "poco più" di 30 milioni e Papa Francesco 53 milioni. (ANSA).