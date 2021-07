Spagna: Sánchez, abbiamo la medaglia d'oro in vaccinazione

MADRID, 29 LUG - "Siamo il Paese che ha vaccinato di più tra i 50 più popolati al mondo, stiamo vaccinando più di Regno Unito, Stati Uniti, Francia o Germania. In altre parole, la Spagna ha la medaglia d'oro in vaccinazione": così il premier del Paese iberico, Pedro Sánchez, ha commentato i dati sulla campagna d'immunizzazione contro il covid, coordinata dal suo governo e messa in atto dalle regioni. Secondo gli ultimi dati del Ministero della Sanità, il 66% dei 47,5 milioni di abitanti della Spagna è stato vaccinato con almeno una dose e il 55,7% ha completato il ciclo. "Ma la pandemia non è finita", ha aggiunto Sánchez, facendo riferimento al boom di contagi registrato dall'inizio dell'estate. "Chiedo alla popolazione di fare uno sforzo in più. So che è dura, ma non possiamo abbassare la guardia". Sánchez ha affrontato il tema della vaccinazione e dell'evoluzione della pandemia nel corso di un discorso in cui ha fatto bilancio dell'azione di governo nei primi sei mesi del 2021. (ANSA).