Covid: nuovo record di casi a Sydney, arriva l'esercito

ROMA, 29 LUG - La città di Sydney ha registrato un nuovo record giornaliero di 239 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, mentre la polizia locale ha chiesto l'aiuto all'esercito per far rispettare un lockdown che dura ormai da cinque settimane nella metropoli australiana. Allo stesso tempo, secondo quanto riporta il Guardian, un'altra persona è morta di Covid, un dato che porta il totale delle vittime locali del coronavirus a quota 13 (sono 921 a livello nazionale). Il capo della polizia, Mick Fuller, ha detto che la polizia del Nuovo Galles del Sud ha chiesto all'esercito 300 soldati per dare manforte alle operazioni di controllo del lockdown, che dovrebbe terminare a fine agosto. I residenti possono uscire di casa solo per lavoro, fare la spesa, motivi sanitari e fare ginnastica. Inoltre, nelle aree più colpite - che interessano nel complesso oltre due milioni di abitanti - è stato introdotto l'obbligo della mascherina all'aperto. (ANSA).