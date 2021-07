Sudafrica invia 1.495 soldati in Mozambico contro jihadisti

JOHANNESBURG, 28 LUG - Il Sudafrica manderà 1.495 soldati in Mozambico per supportare la lotta contro i miliziani jihadisti, che da anni sconvolgono con i loro attacchi la provincia settentrionale di Cabo Delgado, ricca di gas. In un comunicato odierno, il Parlamento ha detto che i presidenti "hanno ricevuto comunicazione dal presidente Cyril Ramaphosa che li informa di aver autorizzato lo schieramento di 1.495 membri" delle forze di difesa per sostenere il Mozambico nel "combattere gli atti di terrorismo e violento estremismo". (ANSA).