Germania: alluvione,in Vestfalia non si cercano più dispersi

BERLINO, 28 LUG -In Nordreno-Vestfalia non si cercano più dispersi dopo l'alluvione di due settimane fa e il bilancio complessivo delle vittime per il Land è di 47 persone: lo ha detto il ministro-presidente Herbert Reul nella commissione Interni del Land. Il presidente primo ministro ha ribadito che si tratta della più catastrofica delle tragedie mai vissuta dal Land. La metà delle persone è morta dopo essere stata travolta dall'acqua per le strade mentre l'altra metà è stata ritrovata nelle cantine delle abitazioni. Molto più grave è il bilancio in Renania-Palatinato, dove nel distretto di Ahrweiler sono ancora 73 i dispersi e 133 i morti accertati per le autorità. La ricerca dei dispersi però nel Land di Magonza non è ancora chiusa. (ANSA).