Brasile: sito Burle Marx entra in patrimonio mondiale Unesco

SAN PAOLO, 27 LUG - Il centro culturale Roberto Burle Marx è stato scelto oggi come sito del Patrimonio mondiale, nella categoria Paesaggio culturale, dall'Unesco. Il sito è la 23/ma proprietà brasiliana iscritta nella lista del Patrimonio mondiale. Situato a Barra de Guaratiba, a ovest della città di Rio de Janeiro, l'area con 407 mila metri quadrati di foresta ospita una collezione con oltre 3,5 mila specie di piante tropicali e subtropicali. La candidatura brasiliana è stata esaminata durante la 44/a sessione del Comitato del patrimonio mondiale dell'Unesco, iniziata sabato scorso e che durerà fino al 31 luglio a Fuzhou, in Cina. In un messaggio sui social, il centro Burle Marx ha affermato che l'inclusione nell'elenco dei patrimoni mondiali significa che questi beni così speciali per il Brasile sono anche di "valore universale eccezionale" per l'umanità. "Il Patrimonio Mondiale è di fondamentale importanza per la memoria, l'identità e la creatività dei popoli e la ricchezza delle culture, cercando di promuovere l'identificazione, la protezione e la conservazione del patrimonio culturale e naturale in tutto il pianeta", si legge nella nota. (ANSA).