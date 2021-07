Belgio: nuovo bilancio allagamenti, 41 morti e 2 dispersi

BRUXELLES, 27 LUG - Il nuovo bilancio delle alluvioni in Belgio è di 41 morti e 2 dispersi. Lo ha annunciato il ministro-presidente vallone Elio Di Rupo in una conferenza stampa dove ha presentato le misure prese a seguito del maltempo. Lo riferisce il sito del quotidiano nazionale Le Soir. Elio Di Rupo ha anche annunciato che 202 dei 262 comuni della Vallonia beneficeranno del Fondo per le calamità. Per coordinare la ricostruzione e gestire le misure di emergenza, il governo ha deciso di istituire una "commissione speciale per la ricostruzione". A guidarla saranno due commissari, nelle persone di Catherine Delcourt e Sylvie Marique. Tra le varie misure annunciate lo stock di 750 container per ospitare ciò che è andato distrutto dalle inondazioni. (ANSA).